Биатлонистка Казакевич — о выступлении в пасьюте: где-то не хватало дерзости
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- РИА Новости
«Мы поговорили с тренером вчера после гонки. Прошло время, успела осознать свои ошибки. Поняла проблемы. Гонка получилась неплохо, можно было бороться за десятку или шестёрку. По ходу где-то старалась подстроиться, где-то обгоняла, где-то не хватало дерзости — на поворотах постоянно подрезали. Чувствовала себя как маленький ребёнок. Гонка получилась интересная», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».
По итогам пасьюта Казакевич стала лучшей из россиянок, финишировав 14-й и допустив два промаха. Она уступила победителю 1 минуту 37,5 секунды.
Ранее сообщалось, что Валерий Польховский прокомментировал выступление россиянок в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.