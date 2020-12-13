Биатлонистка Казакевич — о выступлении в пасьюте: где-то не хватало дерзости

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Россиянка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Биатлонистка Казакевич — о выступлении в пасьюте: где-то не хватало дерзости
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Мы поговорили с тренером вчера после гонки. Прошло время, успела осознать свои ошибки. Поняла проблемы. Гонка получилась неплохо, можно было бороться за десятку или шестёрку. По ходу где-то старалась подстроиться, где-то обгоняла, где-то не хватало дерзости — на поворотах постоянно подрезали. Чувствовала себя как маленький ребёнок. Гонка получилась интересная», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

По итогам пасьюта Казакевич стала лучшей из россиянок, финишировав 14-й и допустив два промаха. Она уступила победителю 1 минуту 37,5 секунды.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский прокомментировал выступление россиянок в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.

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