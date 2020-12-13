Польховский прокомментировал выступление россиянок в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлении женской команды в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Ирине Казакевич пора начинать работать вровень с лидерами. Но ей не хватило лёгкости, чтобы побороться, пока она к этому не готова. Со стороны было видно, что некоторые девочки завышали интенсивность. Мы говорили, что должно пройти время, чтобы определиться, что нам помешало на первых двух этапах занять более достойные места. Той работы, которую нужно было проделать, нам не хватает. И проигрыш ногами идёт, и девочки не справляются со стрельбой», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

По итогам пасьюта лучшей из россиянок стала Ирина Казакевич, финишировавшая 14-й и допустившая два промаха. Лариса Куклина с тремя промахами завершила гонку 23-й. Ульяна Кайшева допустила четыре промаха и финишировала 27-й. Евгения Павлова также с четырьмя промахами заняла 42-е место.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд по количеству гонок КМ без наград.