Сборная России по биатлону обновила антирекорд по количеству гонок КМ без наград

Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.

После женской гонки преследования на 10 км на этапе в австрийском Хохфильцене серия российских биатлонистов без попадания в призовую тройку составляет 32 гонки.

Следующей гонкой, на которой россияне могут прервать свою безвыигрышную серию, станет мужская эстафетная гонка 4 × 7,5 км, которая пройдёт 13 декабря и начнётся в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Марте Олсбю-Ройселанн выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.