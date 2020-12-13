Сборная России по биатлону обновила антирекорд по количеству гонок КМ без наград

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Российские биатлонисты продлили свою безвыигрышную серию на этапах Кубка мира по биатлону.
Сборная России по биатлону обновила антирекорд по количеству гонок КМ без наград
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

После женской гонки преследования на 10 км на этапе в австрийском Хохфильцене серия российских биатлонистов без попадания в призовую тройку составляет 32 гонки.

Следующей гонкой, на которой россияне могут прервать свою безвыигрышную серию, станет мужская эстафетная гонка 4 × 7,5 км, которая пройдёт 13 декабря и начнётся в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Марте Олсбю-Ройселанн выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.

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