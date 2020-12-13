Сборная России по биатлону обновила антирекорд по количеству гонок КМ без наград
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
После женской гонки преследования на 10 км на этапе в австрийском Хохфильцене серия российских биатлонистов без попадания в призовую тройку составляет 32 гонки.
Следующей гонкой, на которой россияне могут прервать свою безвыигрышную серию, станет мужская эстафетная гонка 4 × 7,5 км, которая пройдёт 13 декабря и начнётся в 16:00 мск.
Ранее сообщалось, что Марте Олсбю-Ройселанн выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.