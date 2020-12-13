Олсбю-Ройселанн выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Казакевич — в топ-20
- Reuters
Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию за 29 минут 4,6 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.
Второй финишировала представительница Белоруссии Динара Алимбекова, не допустившая промахов. Тройку призёров с тремя промахами замкнула француженка Жюлья Симон.
Лучшей их россиянок стала Ирина Казакевич, финишировавшая 14-й и допустившая два промаха. Лариса Куклина с тремя промахами завершила гонку 23-й. Ульяна Кайшева допустила четыре промаха и финишировала 27-й. Евгения Павлова также с четырьмя промахами заняла 42-е место.
Ранее сообщалось, что Евгений Гараничев вошёл в состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене.