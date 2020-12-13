Олсбю-Ройселанн выиграла пасьют на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Казакевич — в топ-20

Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн одержала победу в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

Норвежская биатлонистка преодолела дистанцию за 29 минут 4,6 секунды, допустив два промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй финишировала представительница Белоруссии Динара Алимбекова, не допустившая промахов. Тройку призёров с тремя промахами замкнула француженка Жюлья Симон.

Лучшей их россиянок стала Ирина Казакевич, финишировавшая 14-й и допустившая два промаха. Лариса Куклина с тремя промахами завершила гонку 23-й. Ульяна Кайшева допустила четыре промаха и финишировала 27-й. Евгения Павлова также с четырьмя промахами заняла 42-е место.

Ранее сообщалось, что Евгений Гараничев вошёл в состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене.