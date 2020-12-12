Провал в эстафете и промахи в пасьюте: российские биатлонисты вновь обновили антирекорд безмедальной серии в гонках КМ

На третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене состоялись женская эстафета и мужская гонка преследования. Сборная России в 31-й раз подряд не смогла выиграть медали и обновила свой антирекорд. Девушки заняли восьмое место из-за штрафного круга Ирины Казакевич, а Евгению Гараничеву и Эдуарду Латыпову помешали приблизиться к лидерам промахи на стойке.

Достойное выступление Павловой и штрафной круг Казакевич

Второй день этапа Кубка мира в Хохфильцене открывался женской эстафетой. Сборная России не смогла выступать так же успешно, как неделю назад, и заняла восьмое место. Безмедальная серия россиян стала уже юбилейной и достигла 30 гонок.

Тренерский штаб при формировании состава опирался только на спортивный принцип. В команду вошли четыре лучшие девушки по итогам спринта — Евгения Павлова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина, праздновавшая в этот день 30-летие, и Ульяна Кайшева. Кандидатура Павловой, которой заодно доверили первый этап, могла вызывать беспокойство у болельщиков, так как она заняла лишь 51-е место. Но Светлана Миронова и Тамара Воронина в пятницу стреляли и бежали ещё хуже, и первый этап в Хохфильцене для них завершился досрочно — в гонку преследования они тоже не попали.

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Павлова в итоге постаралась оправдать доверие. До первой стрельбы она держалась в общей группе и не отставала от лидеров, а на рубеже смогла сразу закрыть все мишени. На трассу россиянка вернулась третьей, рядом с победительницей спринта Динарой Алимбековой из Белоруссии и итальянкой Лизой Виттоцци. Позади прессинговала норвежка Каролин Кноттен, но Павлова не пустила её вперед и сама возглавила группу, от которой Алимбекова оторвалась на пять секунд.

На стойке Павлова всё-таки воспользовалась одним дополнительным патроном, но в целом отработала стрельбу довольно быстро. Гонку возглавили Кноттен, немка Марин Хаммершмидт и шведка Юханна Скоттхейм, которые не допустили ни одного промаха. Россиянка уступала им меньше семи секунд. Алимбекова же долго не могла закрыть все мишени и вернулась на трассу гораздо позже Павловой.

Лидерское трио старалось сбросить с себя преследовательниц, но Павлова, проигравшая всем им в спринте, отлично пробежала круг и отстала всего на секунду. Казакевич смогла принять эстафету пятой вскоре после итальянки Ирене Лардшнайдер. Норвежка Ингрид Тандревольд, немка Франциска Пройсс и шведка Линн Перссон оказались более работоспособными и сразу стали наращивать отрыв, который к первой стрельбе увеличился уже до 17 секунд.

Казакевич старалась не допустить, чтобы отставание увеличилось, но промахнулась последним выстрелом. Абсолютно точным сборным Швеции и Германии россиянки уступали уже полминуты, но проигрыш норвежкам ещё не был критичным, а благодаря новым попутчицам Казакевич даже удалось приблизиться к лидерам гонки.

Четвёртая стрельба давала реальный шанс на то, чтобы возглавить эстафету. Пройсс и Тандревольд ушли на штрафные круги, Перссон закрыла мишени только благодаря доппатронам, много промахивались и остальные соперницы. Но Казакевич тоже не справилась и удлинила себе дистанцию на 150 метров. Сборная России опустилась на 12-е место, проигрывая призовой тройке уже 44 секунды. На последнем круге Казакевич отдала все силы и после финиша упала на снег, но её отставание только возросло.

Куклина глобально повлиять на положение команды уже никак не могла, тем более что на лёжке она сразу допустила три промаха и едва избежала более серьёзных санкций. На стойке ей удалось собраться и закрыть все мишени, но это позволило подняться лишь на девятую строчку. Ходом россиянка заметно уступала соперницам, и даже эту позицию 30-летняя спортсменка не удержала. Ульяна Кайшева, сотворившая чудо в предыдущей эстафете, начала свой этап десятой.

Финишёр российской сборной не подвела — во второй раз подряд она быстро и легко поразила все мишени. Только подняться на четвёртое место ей уже не удалось. Кайшева застряла на восьмой позиции, не имея возможности сдвинуться ещё повыше.

Победу одержала сборная Норвегии. Тириль Экхофф, провалившая свой этап неделей ранее, в этот раз обеспечила команде достаточный задел, чтобы подняться на самое высокое место. Француженки во второй раз подряд выиграли серебро. Швецию на третью строчку смогла вытащить Эльвира Эберг — 21-летняя спортсменка принимала эстафету шестой, но отыграла почти полуминутное отставание от Германии.

Norway are back on top! After disappointment in Kontiolahti, they win the women's relay in Hochfilzen 👌



🥇 @NSSF_Biathlon 🇳🇴

🥈 @FedFranceSki 🇫🇷

🥉 @SwedenBiathlon 🇸🇪



You can rewatch the competition on https://t.co/bk5aBBso9Qpic.twitter.com/ndNYGMgU8D — IBU World Cup (@IBU_WC) December 12, 2020

Идеальная стрельба Бабикова и лидерство Гараничева в сборной

Безмедальная серия российской сборной сразу же получила продолжение. В мужской гонке преследования у отечественных биатлонистов практически не было никаких шансов подняться на пьедестал почёта из-за серьёзных отставаний на старте, образованных после спринта. Тем не менее, выступление россиян оставило хорошее впечатление перед воскресной эстафетой.

Поводы для оптимизма появились уже после первой стрельбы. Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев прошли огневой рубеж чисто и из третьего десятка сразу поднялись ближе к первому. Благодаря своей точности сразу 24 места отыграл Антон Бабиков. Александр Логинов и Матвей Елисеев зашли на два штрафных круга, но они бежали в большой группе спортсменов, из которой при удобном случае можно было рвануть вверх. Так, как это сделал француз Кентен Фийон Майе — серебряный призёр спринта воспользовался одним промахом норвежца Йоханнеса Дале и возглавил гонку.

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На второй лёжке никто из россиян вовсе не допустил ни одной ошибки, и их восхождение продолжилось. Гараничев поднялся на 12-е место, Латыпов был всего на одну позицию ниже. Бабиков, стартовавший 57-м, оказался уже 26-м и даже обогнал Логинова. Фийон Майе с другими претендентами на медали всё ещё выигрывал около минуты и более у российских биатлонистов, но попадание в первую шестёрку становилось всё более реальным.

Определяющей должна была стать третья стрельба, особенно для Латыпова, традиционно хуже стреляющего в положении стоя. Но этот огневой рубеж он тоже прошёл чисто и поднялся на десятое место — для участия в цветочной церемонии оставалось отыграть всего 16 секунд. Гараничев всё-таки допустил первую осечку в этом сезоне и опустился на 14-ю строчку. Бабиков тем временем сбавил скорость, но продолжал стрелять так же точно, как и первая тройка, в которую кроме Фийона Майе вошли его соотечественник Эмильен Жаклен и швед Себастьян Самуэльссон, потерявший несколько секунд после падения на первом круге.

Латыпов всё-таки не смог закончить гонку с «нулём» — на последней стрельбе он заработал два штрафных круга. Это отбросило его в конец второго десятка. Остальные россияне ошибок больше не допускали, и Бабиков стал одним из четырёх биатлонистов, чисто прошедших всю гонку.

Увы, но успехи на стрельбище не были подкреплен хорошей скоростью. На последнем круге только Логинов бежал неплохо относительно лидеров гонки, но в итоге он стал лишь 21-м, уступив самому себе одну позицию. Лучший результат в команде показал Гараничев, занявший 14-е место, а Бабиков опустился на 31-е. При этом по чистому времени гонки, без учёта стартовых разрывов, он стал седьмым. Елисеев и Латыпов финишировали 19-м и 24-м соответственно.

Другим биатлонистам чистая стрельба принесла не просто скупые кубковые очки, а настоящие медали. Фийон Майе отпраздновал в итоге победу и стал уже шестым биатлонистом, завоевавшим личное золото — столько же разных триумфаторов было за весь прошлый сезон. Второе место удержал Жаклен, а на третье после неудачного начала гонки вернулся Дале. На бронзу до последнего претендовал также лидер Кубка мира Йоханнес Бё, но один промах на заключительном рубеже и три в сумме не позволили норвежцу подняться на пьедестал почёта.