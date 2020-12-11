Новый антирекорд: российские биатлонисты в 29-й раз подряд остались без медалей в гонке Кубка мира

Сборная России по биатлону побила антирекорд по количеству гонок подряд без медалей. По итогам мужского спринта на этапе Кубка мира в Хохфильцене неудачная серия достигла 29 стартов. Лучшими среди россиян стали Александр Логинов и Эдуард Латыпов, которые при одном промахе заняли 20-е и 21-е места с отставанием почти в полторы минуты от победителя. Золото взял норвежец Йоханнес Дале, никогда ранее не добивавшийся таких успехов в личных соревнованиях.

Второй гонкой этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене был мужской спринт. Россияне вновь выступили неудачно — лучший результат показал Александр Логинов, замкнувший двадцатку сильнейших. Победитель гонки Йоханнес Дале из Норвегии преодолел дистанцию на 85 секунд быстрее чемпиона мира 2020 года.

Этап в Хохфильцене стал первым в текущем сезоне, на котором мужская сборная России должна была выступить номинально сильнейшим составом. В первую очередь болельщики ждали возвращения Евгения Гараничева. Он демонстрировал хорошую форму перед началом сезона, но пропустил все предыдущие гонки из-за коронавирусных ограничений. В результате ротации к команде также присоединился Саид Каримулла Халили, выигравший две гонки на Кубке России. Наконец, вернуться на свой уровень должен был Антон Бабиков, неудачно выступавший в Контиолахти из-за карантина.

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В пятничном спринте всем им пришлось подождать своего выхода на старт. Одними из первых гонку начали Александр Логинов и Матвей Елисеев, а ориентироваться им приходилось на результаты Себастьяна Самуэльссона. Занимающий второе место в общем зачёте Кубка мира швед неплохо пробежал первый круг и не допустил ошибок на первой стрельбе. Из-за ветра он стал одним из немногих, кто в итоге закрыл все мишени.

Елисееву так же точно пройти лёжку не удалось, однако после штрафного круга он проигрывал Самуэльссону всего 22 секунды, то есть показывал почти одинаковую с олимпийским чемпионом скорость на дистанции. Логинов тоже был не идеален в стрельбе, но медленнее напарника по команде. После лёжки он проигрывал шведу 31 секунду. Вскоре отставание от первого места увеличилось ещё больше, когда время Самуэльссона на промежуточной отсечке на 0,9 секунды улучшил словенец Яков Фак.

Обойти его вполне мог Эдуард Латыпов. Из всех россиян он разогнался лучше всех и перед первым огневым рубежом уступал лидеру всего четыре секунды. Но и ему пришлось зайти на штрафной круг. Латыпов вернулся на трассу уже 15-м, чуть-чуть превзойдя время Елисеева.

Матвей в это же время проводил стрельбу стоя и вновь не сумел закрыть все пять мишеней, хотя при идеальной точности он вполне мог бы поспорить за попадание в десятку — ход позволял. Логинов впервые в сезоне смог чисто отработать на стойке, однако на контрольной отметке выигрывал у Елисеева лишь четыре секунды.

В целом больших проблем на стрельбище россияне не испытывали. Латыпов реабилитировался на проблемной для себя стойке и превзошёл время Логинова на семь секунд. Бабиков на лёжке был не только точен, но и быстр — он уступал всего восемь секунд Факу, но загнал себя и уже на втором круге остался без сил. Это привело к двум промахам на следующем рубеже и выпадению из очковой зоны.

Гараничев и вовсе смог избежать ошибок, но стрелял он очень осторожно, а функционально к гонке оказался ещё не готов — на финише Евгений проиграл даже шведу Мартину Понсилуоме, который допустил три промаха.

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На дистанции же проявить себя никто из российских биатлонистов не смог. Хотя поначалу и Латыпов, и Елисеев казались конкурентоспособными, к концу гонки это впечатление развеялось, когда на трассе появились новые действующие лица. Отстрелявшего точно Самуэльссона легко обошли норвежец Йоханнес Бё и француз Фабьен Клод, отправившие в «молоко» по одному патрону. А их соотечественники Йоханнес Дале и Кентен Фийон Майе закрыли все мишени и оказались совершенно недосягаемыми.

В итоге Дале одержал победу и так же, как белоруска Динара Алимбекова несколькими часами ранее, выиграл свою первую личную медаль в карьере на высшем уровне, причём сразу золотую. Фийон Майе и Клод принесли сборной Франции серебро и бронзу. Бё-младший впервые в сезоне не попал на пьедестал почёта, но продолжает комфортно лидировать в общем зачёте Кубка мира.

Логинов и Латыпов заняли 20-е и 21-е места, проиграв Дале чуть меньше полутора минут. Причём даже с чистой стрельбой они не претендовали бы на попадание на цветочную церемонию. Гараничев расположился на 29-й строчке, три позиции ему уступил Елисеев. Бабиков сумел отобраться в гонку преследования, но будет стартовать четвёртым с конца. Для Халили первая гонка сезона в Кубке мира сложилась хуже всего — с тремя промахами и посредственным ходом он стал лишь 71-м.

Рекордная безмедальная серия российских биатлонистов в КМ увеличилась до 29 гонок, на что главный тренер сборной Валерий Польховский сказал: «Антирекорд? Ну что сделаешь. Как на сегодня готовы, так и выступаем».

«Прогресс есть. В прошлый раз лучшим было 33-е место, сейчас 20-е. Видно, что команда ещё не разбежалась. Думаю, паниковать не надо», — добавил он в эфире «Матч ТВ».