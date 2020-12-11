Польховский прокомментировал результаты женского спринта на этапе КМ в Хохфильцене

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский прокомментировал результаты россиянок в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Польховский прокомментировал результаты женского спринта на этапе КМ в Хохфильцене
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Не совсем девочки справились со стрельбой, три-четыре промаха неконкурентны для борьбы за места. Ноль промахов — и в Африке ноль промахов. Даже с одним промахом некоторые девочки могли бы бороться за медаль. Я думаю, что по группам разницы нет для спортсменок, трасса великолепна, лыжи работали нормально. Как готовы — так готовы. По физике не все отреагировали на высоту, с нуля на тысячу метров высоты приехали. Время покажет», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Лучшей из россиянок стала финишировавшая 18-й Ульяна Кайшева, она один раз промахнулась и уступила победительнице 50,4 секунды. Ирина Казакевич с одним промахом стала 23-й. Лариса Куклина с одним промахом заняла 31-е место, Евгения Павлова с тремя промахами — 55-е, Светлана Миронова с четырьмя промахами — 73-е, а Тамара Воронина с четырьмя промахами — 93-е.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону повторила антирекорд по числу гонок без медалей подряд.

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