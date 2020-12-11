Сборная России по биатлону повторила антирекорд по числу гонок без медалей подряд

Сборная России по биатлону повторила свой антирекорд по количеству гонок без наград.

В женском спринте на третьем этапе Кубка мира сезона-2020/21 среди россиянок лучше всех выступила Ульяна Кайшева, которая заняла 18-е место.

Таким образом, российская национальная команда не может завоевать медали уже в 28-й гонке подряд, что является повторением антирекорда сборной.

Последнюю награду для России добыл Александр Логинов, который 16 февраля выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Антерсельве.

Ранее сообщалось, что белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выиграла спринт на этапе КМ в Хохфильцене.