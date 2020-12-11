Сборная России по биатлону повторила антирекорд по числу гонок без медалей подряд

Короткая ссылка
Сборная России по биатлону повторила свой антирекорд по количеству гонок без наград.
Сборная России по биатлону повторила антирекорд по числу гонок без медалей подряд
  • РИА Новости

В женском спринте на третьем этапе Кубка мира сезона-2020/21 среди россиянок лучше всех выступила Ульяна Кайшева, которая заняла 18-е место.

Таким образом, российская национальная команда не может завоевать медали уже в 28-й гонке подряд, что является повторением антирекорда сборной.

Последнюю награду для России добыл Александр Логинов, который 16 февраля выиграл бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Антерсельве.

Ранее сообщалось, что белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выиграла спринт на этапе КМ в Хохфильцене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить