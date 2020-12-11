Пример для россиянок: Алимбекова сенсационно выиграла спринт на этапе КМ в Хохфильцене

Женский спринт на третьем этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене обернулся очередной неудачей для сборной России — отечественные спортсмены остаются без медалей уже в 28 гонках подряд. Лучшие результаты среди россиянок показали Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич, не закрывшие по одной мишени и занявшие 18-е и 23-е места соответственно. Победу в гонке сенсационно одержала белоруска Динара Алимбекова, ранее не выигрывавшая наград в личных гонках на столь высоком уровне.

В австрийском Хохфильцене стартовал третий этап Кубка мира по биатлону. Победу в женском спринте неожиданно отпраздновала белоруска Динара Алимбекова. Первая личная медаль в карьере позволила ей подняться на второе место в общем зачёте КМ. Лучший результат среди россиянок показала Ульяна Кайшева. С одним промахом она финишировала 18-й, уступив более 50 секунд победительнице.

Во время переезда всех биатлонных сборных из Контиолахти в Хохфильцен болельщикам оставалось только надеяться на то, что никто не заразится коронавирусом и не будет вынужден сидеть на карантине, пока остальные будут разыгрывать медали. Первые результаты тестирования в Австрии подарили хорошие новости — все 700 анализов спортсменов, тренеров и официальных лиц показали отрицательные результаты. Помешать спокойному проведению пятничных спринтов ничто не могло.

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Этап в Хохфильцене открывали девушки. Им предстояло пробежать 7,5 км с заходом на два огневых рубежа. В первой стартовой группе фавориток практически не было, за исключением итальянки Доротеи Вирер. Двукратная обладательница Большого хрустального глобуса после победы в индивидуальной гонке в Контиолахти пока больше не претендовала на подиум, но в этот раз смогла быстро пройти первый круг и отстрелять чисто на лёжке, установив весьма высокий ориентир для других биатлонисток.

Справиться с ним до появления на дистанции главных действующих лиц смогла лишь Динара Алимбекова. По итогам двух первых этапов КМ олимпийская чемпионка была признана лучшей молодой биатлонисткой, и она начала оправдывать ожидания. Она выиграла почти три секунды у Вирер и возглавила зачёт после первой стрельбы. Подвинуть Алимбекову пыталась очень быстрая немка Дениз Херрман, но одна незакрытая мишень ей помешала.

Вскоре на стрельбище появились и первые российские спортсменки, но их точность оставляла желать лучшего. Тамара Воронина, не сумевшая закончить гонку преследования в Контиолахти, из-за штрафного круга отстала от Алимбековой на 43 секунды. Евгения Павлова была седьмой перед огневым рубежом, но промах отбросил её в конец второго десятка.

Подвинуть белорусскую биатлонистку с первой строчки не удалось и лидеру Кубка мира Ханне Эберг, которую тоже подвела стрельба. После штрафного круга шведка вернулась на трассу позади Павловой. Обойти белоруску всё же смогла младшая сестра Эберг — Эльвира. Бронзовый призёр предыдущей спринтерской гонки выигрывала четыре секунды у Алимбековой.

По итогам второй стрельбы претензии Алимбековой на дебютную медаль в Кубке мире стали ещё сильнее. Пока Вирер приходилось бежать лишние 150 метров, белоруска ушла на трассу после чистой стойки и увеличила своё преимущество до 20 с лишним секунд. Россиянки же провалили стрельбу — Воронина и Павлова допустили пять промахов на двоих, поставив под вопрос своё участие в гонке преследования. Сёстры Эберг, впрочем, тоже не избежали ошибок и Алимбекову больше не беспокоили.

Тем временем на отсечке после первой стрельбы появились новые претендентки на медали, среди которых оказалась и россиянка. Ульяна Кайшева, прекрасно выступившая в недавней эстафете, смогла подняться на промежуточную пятую строчку с отставанием в 12 секунд от Эльвиры Эберг. Правда, её тут же подвинули немка Франциска Пройс и норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.

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Удержаться в числе лидеров Кайшевой в итоге не удалось — уже на втором круге она стала отставать ходом, а на стойке промахнулась последним выстрелом. Из первой десятки ей пришлось отступить во вторую. Пройс и Олсбю-Ройселанн также допустили ошибки, но за счёт высокой скорости продолжили претендовать если не на победу, то на медали. На финише они заняли промежуточные места в первой тройке с отставанием в десять и 17 секунд от Алимбековой.

Надежды отечественных болельщиков на стартовавших в более поздней группе Ирину Казакевич и Светлану Миронову тоже не оправдались. Первая не закрыла одну мишень и в итоге финишировала за пределами второй десятки, проиграв Алимбековой больше минуты. Миронова же не только не показывала привычной скорости, но и провалилась на лёжке, допустив три промаха. Вместе с Ворониной она не смогла пробиться в пасьют.

Ближе к концу спринта на дистанцию вышла Лариса Куклина. Она не выступала почти две недели из-за травмы, полученной в индивидуальной гонке на первом этапе в Контиолхати. Но и она не вмешалась в споры фавориток, допустив промах на первой стрельбе и финишировав 31-й (третий результат среди россиянок). Кайшева расположилась на 18-й строчке, а Казакевич — на 23-й. Российские биатлонисты остались без медалей в 28-й гонке подряд, повторив установленный в прошлом сезоне антирекорд.

Последнее слово в гонке осталось за норвежкой Тириль Экхофф. Победительница последнего пасьюта тоже начала гонку с одной ошибки на стойке, но ходом была великолепна — на финише их с Алимбековой разделили всего 8,5 секунды. Экхофф обошла Пройс в споре за серебро и оставила соотечественницу Олсбю-Ройселанн без бронзы. Белоруска же, выигрывавшая олимпийское золото Пхёнчхана-2018, отпраздновала свою первую победу в Кубке мира.