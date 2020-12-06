Движение вверх: как российские биатлонисты заняли четвёртое место в эстафете на этапе КМ в Контиолахти

На этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти завершилась мужская эстафетная гонка. Золото завоевала команда Норвегии, а серебро и бронза достались Швеции и Германии. Российские биатлонисты заняли четвёртое место и сумели реабилитироваться за неудачи в индивидуальных забегах. Отечественные спортсмены суммарно допустили всего семь промахов на восьми огневых рубежах и до последнего претендовали на медали.

Для российских биатлонистов эстафетная гонка была возможностью если не реабилитироваться за неудачное начало сезона, то как минимум вернуть уверенность в собственных силах. До настоящего момента представители отечественной мужской команды лишь раз попали в топ-10 в индивидуальных забегах, а в недавнем спринте и вовсе установили антирекорд. Тогда ни один из россиян не оказался в тридцатке сильнейших.

В эстафетах же мужская сборная России преимущественно смотрелась довольно впечатляюще. Пусть последняя медаль и была добыта в марте 2019 года, но с того момента Александр Логинов и компания не раз находились в шаге от пьедестала и в целом были вполне конкурентоспособны. В прошлом сезоне они пять раз финишировали четвёртыми, при этом ни разу не выпадали из первой шестёрки.

Тем не менее на этот раз было гораздо меньше предпосылок для успешного выступления мужчин. В первую очередь в глаза бросались серьёзные кадровые проблемы, обусловленные как неидеальной формой некоторых спортсменов, так и коронавирусом. Так, Евгений Гараничев был вынужден пропустить два первых этапа Кубка мира, а Антон Бабиков смог дебютировать только во второй спринтерской гонке сезона. Около недели спортсмен находился на карантине и был лишён возможности полноценно тренироваться, что сказалось на его состоянии. Однако Пётр Пащенко и Семён Сучилов смотрелись ещё менее впечатляюще, ввиду чего Антон вошёл в состав на эстафету. Компанию ему составили Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

В составе сборной России забойщиком выступал Елисеев, в стартовых гонках испытывавший серьёзные проблемы со скоростью и выносливостью. Впрочем, поначалу этого не было заметно. Матвей вровень с лидерами прошёл первые километры дистанции, а идеальная работа на первом огневом рубеже и вовсе позволила ему подняться на первое место. Позади остались как француз Эмильен Жаклен, так и норвежец Легрейд.

Однако затем стала сказываться разница в физической готовности. Елисеев серьёзно замедлился и ходом уступил Легрейду более 16 секунд только на втором круге, а на третьем проиграл ещё около 20. Безусловно, с такими скоростными показателями россиянину было крайне сложно бороться с оппонентами, но на помощь вновь пришла стрельба. Матвей воспользовался всего одним дополнительным патроном, в то время как оппоненты ошибались гораздо чаще. Чтобы закрыть все мишени, норвежцу потребовалось семь попыток, немцу Эрику Лессеру — восемь, а француз Жаклен завалил стойку и был вынужден пройти три штрафных круга. В итоге эстафету Симону Детьё он передал лишь спустя 1 минуту 3 секунды после лидера. Несмотря на трудности, первыми этап завершили норвежцы, а россияне расположились на пятой строчке, пропустив вперёд белорусов, немцев и американцев.

На втором этапе сборную России представлял Бабиков. В первых двух гонках сезона он лишь на одном рубеже отработал без промахов, но в эстафете приятно удивил. Пусть ходом Антон и не выделялся, но на лёжке был безупречен, благодаря чему сумел сохранить место в пятёрке сильнейших. Во главе остались норвежцы, белорусы и немцы, а американцев сменили чехи, которых представлял Ондржей Моравец.

На стойке Бабиков допустил один промах и потратил достаточно много времени, выцеливая последнюю мишень, но всё равно справился быстрее большинства своих конкурентов. Со стрельбища он ушёл пятым. Правда, как и Елисеев, выдержать заданный темп ему оказалось не под силу. На дистанции Антон показал всего лишь 16-й результат (+50,1 секунды), ввиду чего передал эстафету лишь седьмым.

Если вплоть до третьего этапа лидеры шли довольно плотной группой, а сразу семь команд располагались в пределах 20 секунд, то после появления на дистанции Тарьея Бё разрыв начал стремительно возрастать. После лёжки серьёзную конкуренцию норвежцу пытался навязать Арнд Пайффер, но после стойки немец заметно отстал — на момент передачи эстафеты на 23,9 секунды.

Что касается россиян, то Латыпов поддержал почин своих соотечественников и более чем впечатляюще отработал на огневых рубежах. На лёжке он был идеален, а на стойке воспользовался всего лишь двумя дополнительными патронами. Несомненно, соперничать ходом с Бё-старшим у него не было шансов, зато навязать борьбу Мартину Понсилуоме и Жереми Финелло ему более-менее удалось. В итоге от шведа он отстал всего на девять секунд, а от швейцарца — на 1,3 секунды.

На заключительном этапе команду Норвегии представлял Йоханнес Бё, что практически заранее исключало интригу в борьбе за золотые медали. Да, сам Йоханнес недавно признавался, что испытывает физические и психологические проблемы, что и подтвердил на лёжке, допустив три промаха. На стойке он также не обошёлся без дополнительных патронов, но всё равно оказался на голову сильнее конкурентов. В итоге ближайший преследователь в лице Себастьяна Самуэльссона проиграл ему 39,2 секунды.

Также по теме Ошибки в подготовке и взаимные упрёки: с чем связаны проблемы российских биатлонистов на старте сезона Российские биатлонисты не смогли побороться за медали в спринте на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Эти гонки показали, что...

Логинов же очень неплохо прошёл свой этап и до последнего боролся за бронзовую медаль с Бенедиктом Доллем. Безупречная работа на лёжке и неплохой ход по дистанции подарили болельщикам надежду, но всё перечеркнул второй огневой рубеж. В ключевой момент Александр занервничал и лишь последним патроном сумел исправить ошибку и избежать штрафного круга. Сборная России отстала от Германии более чем на 16 секунд и заняла четвёртое место в эстафете, повторив вчерашний результат женской команды.

При этом критиковать российских биатлонистов вряд ли стоит. Во-первых, они практически идеально отработали на огневых рубежах, использовав всего семь дополнительных патронов. Меньше потребовалось лишь чехам, финишировавшим на седьмом месте. Что касается хода, то здесь ситуация несколько хуже. По дистанции отечественные спортсмены прошли заметно медленнее лидеров и показали лишь шестой результат, уступив норвежцам 1 минуту 49,7 секунды.

«На последнем рубеже выла возможность сегодня завоевать медаль. Ещё не говорил с Логиновым. Видимо, он решил рискнуть. Не совсем всё получилось. На каждом этапе спортсмены отдали все силы, чтобы добиться результата. Чёрная полоса прошла. Думаю, после этой эстафеты у ребят прибавится уверенности в себе. Выделять никого бы не стал. Это командный результат. Больше всего волновался за стойку Латыпова. У нас сегодня всего семь запасных партнёров», — оценил выступление своих подопечных главный тренер сборной России Валерий Польховский в эфире «Матч ТВ».