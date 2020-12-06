Норвежцы выиграли эстафету на КМ по биатлону в Контиолахти, россияне — четвёртые

Мужская сборная Норвегии одержала победу в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Норвежские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 16 минут 21,0 секунды, использовав девять дополнительных патронов и не пробежав ни одного штрафного круга.

Второе место заняла сборная Швеции. Тройку призёров замкнула команда Германии.

Российская сборная в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла четвёртое место, уступив победителям 1 минуту 8,0 секунды, без штрафных кругов и использовав семь дополнительных патронов.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонисток в женской эстафете в Контиолахти.