Норвежцы выиграли эстафету на КМ по биатлону в Контиолахти, россияне — четвёртые
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Норвежские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 16 минут 21,0 секунды, использовав девять дополнительных патронов и не пробежав ни одного штрафного круга.
Второе место заняла сборная Швеции. Тройку призёров замкнула команда Германии.
Российская сборная в составе Матвея Елисеева, Антона Бабикова, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова заняла четвёртое место, уступив победителям 1 минуту 8,0 секунды, без штрафных кругов и использовав семь дополнительных патронов.
Ранее сообщалось, что Валерий Польховский оценил выступление российских биатлонисток в женской эстафете в Контиолахти.