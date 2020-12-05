Польховский оценил выступление российских биатлонисток в эстафете в Контиолахти

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлении женской команды в эстафетной гонке 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Польховский оценил выступление российских биатлонисток в эстафете в Контиолахти
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«У девочек появится уверенность, что они могут бороться. Не всё сложилось, но это командная борьба, общий успех. Кайшева — молодец, отлично отработала. Она справилась на последнем этапе. Остальные девочки сделали всё, что смогли. После этого появится какая-то дополнительная уверенность. Уверен, что Павлова сможет улучшить стрельбу. Она немного развалилась в психологическом плане. Казакевич нормально сработала лёжа, хотелось бы, чтобы так было и стоя. Она набирается опыта. Мироновой хватит сил стартовать в пасьюте. В ходе она нормальная, готова бороться за более высокие места», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Российская сборная в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой уступила победительницам 2 минуты 31,3 секунды, преодолев два штрафных круга и использовав 11 дополнительных патронов.

Ранее Казакевич призналась, что чувствовала уверенность, несмотря на волнение перед эстафетой.

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