Польховский оценил выступление российских биатлонисток в эстафете в Контиолахти

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлении женской команды в эстафетной гонке 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«У девочек появится уверенность, что они могут бороться. Не всё сложилось, но это командная борьба, общий успех. Кайшева — молодец, отлично отработала. Она справилась на последнем этапе. Остальные девочки сделали всё, что смогли. После этого появится какая-то дополнительная уверенность. Уверен, что Павлова сможет улучшить стрельбу. Она немного развалилась в психологическом плане. Казакевич нормально сработала лёжа, хотелось бы, чтобы так было и стоя. Она набирается опыта. Мироновой хватит сил стартовать в пасьюте. В ходе она нормальная, готова бороться за более высокие места», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

Российская сборная в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой уступила победительницам 2 минуты 31,3 секунды, преодолев два штрафных круга и использовав 11 дополнительных патронов.

Ранее Казакевич призналась, что чувствовала уверенность, несмотря на волнение перед эстафетой.