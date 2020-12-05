Биатлонистка Казакевич призналась, что чувствовала уверенность, несмотря на волнение перед эстафетой

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Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Биатлонистка Казакевич призналась, что чувствовала уверенность, несмотря на волнение перед эстафетой
  • РИА Новости

«У меня было переживание, потому что у меня мало опыта в эстафетах, особенно в эстафетах международного уровня. Однако внутри было какое-то спокойствие, может быть, уверенность какая-то. Даже не уверенность, а спокойствие, но волнение присутствовало ещё со вчерашнего вечера. Подумала о том, что это эстафета и нужно взять себя в руки. Последний выстрел уже точно доработала. Уже ошибаться было нельзя», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

Казакевич бежала второй этап эстафеты, приняв её у Евгении Павловой. Она использовала три дополнительных патрона, но обошлась без штрафных кругов.

Ранее сообщалось, что Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке.

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