Миронова о своём выступлении в эстафете: хотелось отыграться, видимо, из-за этого получились промахи
- РИА Новости
«Было ли желание отыгрывать всё за Россию? Конечно, всегда такое желание есть. На эстафете всегда кидаешься в гонку догонять кого-то. Второй круг я прошла самым быстрым ходом, потому что хотелось отыгрывать, видимо, из-за этого получились промахи на стойке. Что касается ветра, то у меня было пару порывов, но в целом было более-менее спокойно на рубеже. Сегодня, действительно, очень нестабильная обстановка на рубеже. Кто-то попадает без порывов, кто-то с порывами. Всё очень по-разному», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».
Миронова бежала третий этап эстафеты, приняв её у Ирины Казакевич. Она использовала четыре дополнительных патрона и пробежала два штрафных круга.
Ранее сообщалось, что женская сборная Швеции выиграла эстафету в Контиолахти.