Миронова о своём выступлении в эстафете: хотелось отыграться, видимо, из-за этого получились промахи

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Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в эстафетной гонке 4 × 6 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Миронова о своём выступлении в эстафете: хотелось отыграться, видимо, из-за этого получились промахи
  • РИА Новости

«Было ли желание отыгрывать всё за Россию? Конечно, всегда такое желание есть. На эстафете всегда кидаешься в гонку догонять кого-то. Второй круг я прошла самым быстрым ходом, потому что хотелось отыгрывать, видимо, из-за этого получились промахи на стойке. Что касается ветра, то у меня было пару порывов, но в целом было более-менее спокойно на рубеже. Сегодня, действительно, очень нестабильная обстановка на рубеже. Кто-то попадает без порывов, кто-то с порывами. Всё очень по-разному», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Миронова бежала третий этап эстафеты, приняв её у Ирины Казакевич. Она использовала четыре дополнительных патрона и пробежала два штрафных круга.

Ранее сообщалось, что женская сборная Швеции выиграла эстафету в Контиолахти.

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