Касперович назвал удачным старт сезона в исполнении Логинова

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Александр Касперович, личный тренер члена мужской сборной России по биатлону Александра Логинова, оценил старт сезона в исполнении подопечного.
Касперович назвал удачным старт сезона в исполнении Логинова
  • РИА Новости

«Считаю, что сезон для него начался очень удачно. Всё же нужно учитывать, что с марта он не выступал. Стартовать, полгода не имея соревновательной практики, очень сложно. Подготовка вышла скомканной. Он планировал участвовать и в летнем чемпионате, и в контрольных стартах, но ему постоянно что-то мешало. Он ведь не специально избегал этих стартов. В эстафете он смотрелся уже совсем иначе. Со стрельбой было не всё в порядке, но это влияние функциональной составляющей, здесь всё взаимосвязано. В эстафете он рискнул, но тогда он всё ещё не мог поймать «стойку». Уверен, что в Хохфильцене Саша будет показывать уже другие результаты. Всё придёт, всё нормально», — цитирует Касперовича ТАСС.

На первых двух этапах Кубка мира в Контиолахти Логинов лишь раз сумел попасть в первую десятку. В настоящее время россиянин занимает 21-е место в общем зачёте.

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