Каминский признал, что все биатлонисты сборной России далеки от оптимальных кондиций

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский поделился своим мнением относительно готовности спортсменов к сезону.

«База есть, анализа нет, он впереди. Навскидку — проблемы у всех ребят разные. У кого-то со стрельбой, у кого-то со скоростью. Все не в самом лучшем состоянии. Нужно балансировать, делать крен в нужную сторону, насколько это возможно. Впереди другая трасса и другие условия. Мы обязательно проведём качественный анализ, вытащим из него всё, что можно. Примем правильное решение и внесём коррективы для компенсации недостающего», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

За первые два стартовых этапа Кубка мира российские биатлонисты не сумели завоевать ни одной медали.

Ранее Шашилов призвал прессу не брать интервью у биатлонисток сразу после финиша.