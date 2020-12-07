Каминский признал, что все биатлонисты сборной России далеки от оптимальных кондиций
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- РИА Новости
«База есть, анализа нет, он впереди. Навскидку — проблемы у всех ребят разные. У кого-то со стрельбой, у кого-то со скоростью. Все не в самом лучшем состоянии. Нужно балансировать, делать крен в нужную сторону, насколько это возможно. Впереди другая трасса и другие условия. Мы обязательно проведём качественный анализ, вытащим из него всё, что можно. Примем правильное решение и внесём коррективы для компенсации недостающего», — приводит слова Каминского «Матч ТВ».
За первые два стартовых этапа Кубка мира российские биатлонисты не сумели завоевать ни одной медали.
Ранее Шашилов призвал прессу не брать интервью у биатлонисток сразу после финиша.