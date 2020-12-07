Шашилов призвал прессу не брать интервью у биатлонисток сразу после финиша

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов после гонки преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти высказался о взаимодействии его подопечных с прессой.
Шашилов призвал прессу не брать интервью у биатлонисток сразу после финиша
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Всем нужно совершенствоваться. Все люди. Когда на снегу — спортсменки, а как к журналистам подошли — уже девочки. Было бы здорово не пользоваться этим. Территория их высказываний — дистанция, там нужно делать громкие заявления. А когда чуть не доехала, немного не попала, выходит под диктофоны — превращается в девочку со всеми вытекающими. Минут 15 бы перерыва — вот тогда бы они рассказали про себя и поговорили бы на любые темы. У прессы своя работа, я понимаю. Но у нас-то своя. Они не всегда совпадают на все сто. Хотелось бы в одну дуду это направлять. Я думаю, мы договоримся. Не такой уж я злой. Хотя бываю», — цитирует Шашилова «Матч ТВ».

В гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти российские биатлонистки не сумели финишировать в топ-10.

Ранее сообщалось, что Куклина пропустит второй этап КМ из-за травмы руки.

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