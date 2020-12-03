Куклина пропустит второй этап КМ из-за травмы руки
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- РИА Новости
«Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, потому такое решение», — цитирует старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова пресс-служба Союза биатлонистов России.
Второй этап Кубка мира пройдёт с 3 по 6 декабря. Во время спринтерской гонки на первом этапе соревнований Куклина неудачно упала.
Ранее сообщалось, что биатлонисту Шопину может грозить отстранение на четыре года.