Куклина пропустит второй этап КМ из-за травмы руки

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Российская биатлонистка Лариса Куклина не выступит на этапе Кубка мира в финском Контиолахти из-за повреждения руки.
Куклина пропустит второй этап КМ из-за травмы руки
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, потому такое решение», — цитирует старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова пресс-служба Союза биатлонистов России.

Второй этап Кубка мира пройдёт с 3 по 6 декабря. Во время спринтерской гонки на первом этапе соревнований Куклина неудачно упала.

Ранее сообщалось, что биатлонисту Шопину может грозить отстранение на четыре года.

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