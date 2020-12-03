Куклина пропустит второй этап КМ из-за травмы руки

Российская биатлонистка Лариса Куклина не выступит на этапе Кубка мира в финском Контиолахти из-за повреждения руки.

«Лариса сама обратилась, пожаловалась на то, что тянет руку. Захотела взять паузу, потому такое решение», — цитирует старшего тренера национальной команды Михаила Шашилова пресс-служба Союза биатлонистов России.

Второй этап Кубка мира пройдёт с 3 по 6 декабря. Во время спринтерской гонки на первом этапе соревнований Куклина неудачно упала.

Ранее сообщалось, что биатлонисту Шопину может грозить отстранение на четыре года.