Биатлонисту Шопину может грозить отстранение на четыре года

Спортивный юрист Артём Пацев поделился мнением по поводу инцидента между российским биатлонистом Юрием Шопиным и допинг-офицером.

«Если спортсмен уклоняется от сдачи допинг-пробы или тем более активно препятствует сдаче пробы, это должно стать предметом разбирательства со стороны антидопинговой организации. Если такие обвинения подтвердятся, то срок дисквалификации может составить четыре года», — цитирует Пацева РИА Новости.

Шопин является двукратным победителем Универсиады 2015 года. На его счету выступления на нескольких этапах Кубка мира по биатлону.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал причину решения СБР дисквалифицировать Шопина на 12 месяцев.