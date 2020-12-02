Губерниев назвал причину дисквалификации биатлониста Шопина

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о причинах дисквалификации российского биатлониста Юрия Шопина.
Губерниев назвал причину дисквалификации биатлониста Шопина
  • © РИА Новости / Андрей Аносов/СБР

«К Юрию на сборе рано утром пришёл допинг-офицер, но Шопин был в невменяемом состоянии (алкоголь?), не хотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру! Был зол и страшен в гневе Шопин Юрий, за что и был наказан дисциплинарным комитетом СБР! Решение правильное и справедливое, со ставки ЦСП спортсмена сняли — и правильно! Нам такой биатлон не нужен!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Шопин является двукратным победителем Универсиады 2015 года. На его счету выступления на нескольких этапах Кубка мира по биатлону.

Ранее сообщалось, что Союз биатлонистов России на 12 месяцев дисквалифицировал Шопина за нарушение дисциплины.

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