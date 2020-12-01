Биатлонист Шопин дисквалифицирован на год за нарушение дисциплины

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Союз биатлонистов России (СБР) на 12 месяцев дисквалифицировал Юрия Шопина за нарушение дисциплины.
Биатлонист Шопин дисквалифицирован на год за нарушение дисциплины
  • РИА Новости

По словам вице-президента и главы дисциплинарного комитета СБР Алексея Нуждова, которые передаёт ТАСС, такое решение было принято ещё 21 октября.

Подробности о причине дисквалификации 27-летнего спортсмена Нуждов не раскрыл, отметив, что Шопин был дисквалифицирован «за нарушение спортивной рабочей дисциплины».

Шопин является двукратным победителем Универсиады 2015 года. На его счету выступления на нескольких этапах Кубка мира по биатлону.

Ранее Валерий Польховский заявил, что за Евгением Гараничевым сохраняется место в сборной России.

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