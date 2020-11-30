Польховский заявил, что за Гараничевым сохраняется место в сборной России
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- РИА Новости
«Здесь сидеть ему не было смысла, лучше сейчас иметь возможность тренироваться. Место в команде у Гараничева сохраняется, он будет готовиться к этапам Кубка мира в Австрии», — сказал Польховский ТАСС.
Гараничев не смог выступить на первом этапе Кубка мира из-за того, что контактировал с заболевшим коронавирусом Антоном Бабиковым и должен был отбывать карантин. В настоящее время биатлонист покинул Финляндию и находится в Тюмени.
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