Польховский заявил, что за Гараничевым сохраняется место в сборной России

Биатлонист Евгений Гараничев сохранит место в составе сборной России и присоединится к команде перед этапами Кубка мира в Австрии.

«Здесь сидеть ему не было смысла, лучше сейчас иметь возможность тренироваться. Место в команде у Гараничева сохраняется, он будет готовиться к этапам Кубка мира в Австрии», — сказал Польховский ТАСС.

Гараничев не смог выступить на первом этапе Кубка мира из-за того, что контактировал с заболевшим коронавирусом Антоном Бабиковым и должен был отбывать карантин. В настоящее время биатлонист покинул Финляндию и находится в Тюмени.

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