Акимова выступит на четвёртом этапе КМ по биатлону в Хохфильцене
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- РИА Новости
Об этом сообщил старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, слова которого передаёт ТАСС.
Он отметил, что Акимова присоединится к сборной уже во время третьего этапа, который также пройдёт в Хохфильцене, но выступить сможет только на четвёртом этапе.
29-летняя Акимова приостановила карьеру после Олимпиады в Пхёнчхане из-за беременности и вернулась в спорт нынешним летом.
Третий этап Кубка мира пройдёт в Хохфильцене с 11 по 13 декабря, а четвёртый — с 17 по 20 декабря.
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