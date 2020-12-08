Акимова выступит на четвёртом этапе КМ по биатлону в Хохфильцене

Бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года Татьяна Акимова, возобновившая спортивную карьеру, выступит на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Об этом сообщил старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, слова которого передаёт ТАСС.

Он отметил, что Акимова присоединится к сборной уже во время третьего этапа, который также пройдёт в Хохфильцене, но выступить сможет только на четвёртом этапе.

29-летняя Акимова приостановила карьеру после Олимпиады в Пхёнчхане из-за беременности и вернулась в спорт нынешним летом.

Третий этап Кубка мира пройдёт в Хохфильцене с 11 по 13 декабря, а четвёртый — с 17 по 20 декабря.

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