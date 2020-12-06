Достойный результат: три россиянки поднялись в топ-20 в гонке преследования на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

В финском Контиолахти в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону закончилась женская гонка преследования. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, которая опередила соотечественницу Марте Рёйселанд и шведку Ханну Эберг. Сразу три россиянки попали в топ-20. Евгения Павлова отыграла 31 позицию и поднялась на 13-е место. Вслед за ней финишировала Светлана Миронова, а Ирина Казакевич показала 16-й результат.

Повод для оптимизма

Женскую гонку преследования в Контиолахти российские болельщики ждали со сдержанным оптимизмом. Если отечественные биатлонисты в личных гонках второго этапа КМ выступили неудачно, то девушки порадовали.

В спринте Светлана Миронова замкнула первую десятку, а Ирина Казакевич заняла 13-е место. При этом обе продемонстрировали неплохую скорость. В свою очередь, Тамара Воронина бежала не столь быстро, но зато стреляла точно, закрыв все десять мишеней, и показала 27-й результат. Помимо них, на старт предстояло выйти Евгении Павловой (44-я) и Ульяне Кайшевой (54-я).

Да и отставания вполне позволяли лучшим россиянкам бороться если не за медали, то за место в первой пятёрке. Так, Мироновой предстояло уйти на старт в минуте от лидера Ханны Эберг, но идущей пятой Денизе Херрман она уступала всего 16 секунд. В свою очередь, Светлану и Ирину разделяли всего четыре секунды.

Оптимизма добавляло и достаточно успешное выступление россиянок в эстафете. Пусть им не удалось подняться на пьедестал, но отечественная четвёрка (Светлана Миронова, Ирина Казакевич, Евгения Павлова и Ульяна Кайшева) финишировала четвёртой. А главный тренер сборной России Валерий Польховский отметил, что этот результат поможет спортсменкам.

«Прежде всего у девочек появится уверенность, что они могут бороться. Да, не всё сложилось, но это командная борьба, заслуга всей команды. Все отработали хорошо. Какая-то вера в себя после этого у них появится», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

А Казакевич ещё после спринта заявила, что в случае успешной стрельбы готова как минимум бороться за попадание в первую шестёрку.

Провал Кайшевой и Ворониной и взлёт Павловой

Именно Казакевич, молодая уроженка Новосибирской области, начала гонку лучше других соотечественниц. Ей уже на первых контрольных отметках удалось отыграть пару позиций и даже обойти Миронову. При этом Казакевич удавалось держать скорость лидера.

Но, к сожалению, на первом же огневом рубеже Ирина промахнулась и опустилась на 15-е место, в то время как Светлана отработала точно и поднялась на девятое. Все пять мишеней закрыла и Павлова. А вот Кайшева и Воронина на двоих промахнулись восемь раз. Особенно удивил в этом компоненте провал Ворониной.

Между тем лидер Ханна Эберг первую лёжку прошла безошибочно, но на второй оставила незакрытой одну мишень. Ошибкой шведки тут же воспользовалась внушительная группа преследовательниц, в которую входили норвежки Марте Рёйселанд, Тириль Экхофф, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Эльвира Эберг, француженка Анаис Шевалье, а также белоруска Динара Алимбекова, которая великолепно начала сезон. Причём олимпийская чемпионка переместилась на третью строчку.

Что же касается россиянок, то Миронова на этот раз допустила промах, а Казакевич, напротив, отработала быстро и аккуратно. В результате обе прошли в первую десятку, расположившись на восьмой и девятой строчках соответственно. Вновь закрыла все пять мишеней и Павлова, которая оказалась уже на 29-м месте.

Увы, после первой же стойки стало очевидно, что претендовать на медали в этот день россиянки не смогут. Миронова справилась лишь с тремя мишенями и скатилась на 19-ю позицию, Казакевич — с четырьмя (13-я). Отставание обеих от лидера составляло уже более 1 минуты и 20 секунд.

А вот Павлова продолжала радовать. Она вновь идеально отработала на огневом рубеже и с 44-го места на старте взлетела на 15-е. А ведь после спринта Евгения со слезами на глазах жаловалась, что чувствует себя в команде некомфортно и не знает, что делать с неудачной стрельбой.

Между тем в лидирующей группе Ханна Эберг допустила ещё одну осечку и позволила догнать себя норвежкам Рёйселанд и Экхофф. На вторую стойку все трое пришли почти одновременно. Вопрос состоял в том, у кого окажутся крепче нервы. И победить в этой борьбе удалось Тириль Экхофф.

Эберг с Рёйселанд вновь совершили по промаху и ушли с рубежа вместе. Но с каждой контрольной отметкой сил у шведки становилось всё меньше. В результате незадолго до финиша она перестала сражаться и позволила сопернице прийти второй.

Россиянки с учётом ошибок конкуренток могли побороться даже за попадание в первую десятку, но точность вновь их подвела. Миронова, Казакевич и Павлова допустили по промаху, но остались в топ-20.

На финише им даже удалось улучшить свои позиции. Павлова стала лучшей из отечественной сборной и показала 13-й результат (+1:45,7). Таким образом ей удалось отыграть сразу 31 позицию. Вслед за ней завершила гонку Миронова (+1:49,9). Казакевич пришла 16-й (+1:57,2). Сразу три россиянки финишировали в топ-20, что, безусловно, можно считать хорошим результатом.

А вот Кайшева и Воронина гонку провалили. При этом Воронина отстала от соперниц более чем на круг и досрочно сошла с дистанции. Тамара допустила девять промахов, Ульяна — шесть.