Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Контиолахти, Павлова — 13-я

Норвежка Тириль Экхофф одержала победу в гонке преследования на 10 км на втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Экхофф преодолела дистанцию за 31 минуту 5,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второе место, несмотря на два промаха, заняла ещё одна представительница Норвегии — Марте Олсбю-Ройселанн. Тройку призёров с тремя промахами замкнула шведка Ханна Эберг.

Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, занявшая 13-е место, у неё один промах. Светлана Миронова с четырьмя промахами — 14-я, Ирина Казакевич, допустившая три промаха, — 16-я. Ульяна Кайшева с шестью промахами завершила гонку на 50-м месте. Тамара Воронина с девятью промахами проиграла круг.

Ранее сообщалось, что норвежцы выиграли эстафету на КМ по биатлону в Контиолахти.