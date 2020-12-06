Экхофф выиграла пасьют на этапе КМ в Контиолахти, Павлова — 13-я
- © Lehtikuva/Jussi Nukari via REUTERS
Экхофф преодолела дистанцию за 31 минуту 5,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Второе место, несмотря на два промаха, заняла ещё одна представительница Норвегии — Марте Олсбю-Ройселанн. Тройку призёров с тремя промахами замкнула шведка Ханна Эберг.
Лучшей из россиянок стала Евгения Павлова, занявшая 13-е место, у неё один промах. Светлана Миронова с четырьмя промахами — 14-я, Ирина Казакевич, допустившая три промаха, — 16-я. Ульяна Кайшева с шестью промахами завершила гонку на 50-м месте. Тамара Воронина с девятью промахами проиграла круг.
Ранее сообщалось, что норвежцы выиграли эстафету на КМ по биатлону в Контиолахти.