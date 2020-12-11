Биатлонистка Казакевич: высота даёт ощущение, так что на рубеже долго не можешь отдышаться
- РИА Новости
«Прежде всего хотелось бы поблагодарить сервисменов, они хорошо приготовили лыжи. Трасса была сложная, везде нужно работать. И ещё высота даёт ощущение, так что на рубеже долго не можешь отдышаться, я там много времени проводила. Трасса была примерно одинаковая для всех групп, просто играло роль ожидание своего старта, а так никаких проблем», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».
По итогам спринта Казакевич заняла 23-е место, допустив один промах, и проиграв победительнице 1 минуту 4,8 секунды.
Ранее сообщалось, что Светлана Миронова назвала своё 73-е место в спринте «фиаско».