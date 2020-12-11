Биатлонистка Миронова о 73-м месте в спринте: это фиаско, но ничего такого не произошло

Короткая ссылка
Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Биатлонистка Миронова о 73-м месте в спринте: это фиаско, но ничего такого не произошло
  • РИА Новости

«Три промаха — обидно, я не допустила ни одной грубой ошибки, но это были промахи. Наверное, нужно было сделать поправку перед рубежом. Грубых ошибок я не допустила. После стрельбы лёжа нужно было постараться быстро пройти круги, но не задохнуться на стойке. Сделаю выводы и буду работать дальше. Это фиаско, но ничего такого не произошло, будем работать дальше, — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

По итогам спринта Миронова заняла 73-е место, допустив три промаха и проиграв победительнице 2 минуты 24,8 секунды.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский прокомментировал результаты женского спринта на этапе КМ в Хохфильцене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить