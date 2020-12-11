Биатлонистка Миронова о 73-м месте в спринте: это фиаско, но ничего такого не произошло

Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Три промаха — обидно, я не допустила ни одной грубой ошибки, но это были промахи. Наверное, нужно было сделать поправку перед рубежом. Грубых ошибок я не допустила. После стрельбы лёжа нужно было постараться быстро пройти круги, но не задохнуться на стойке. Сделаю выводы и буду работать дальше. Это фиаско, но ничего такого не произошло, будем работать дальше, — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

По итогам спринта Миронова заняла 73-е место, допустив три промаха и проиграв победительнице 2 минуты 24,8 секунды.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский прокомментировал результаты женского спринта на этапе КМ в Хохфильцене.