Норвежский биатлонист Дале победил в спринте на этапе КМ в Хохфильцене

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Норвежец Йоханнес Дале одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Норвежский биатлонист Дале победил в спринте на этапе КМ в Хохфильцене
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

Дале преодолел дистанцию за 23 минуты 32,5 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Второе место, также без промахов, занял француз Кентен Фийон Майи. Тройку призёров, с одним промахом, замкнул ещё один представитель Франции — Фабьен Клод.

Лучшим из россиян стал Александр Логинов — уступив победителю 1 минуту 25,2 секунды, он занял 20-е место, допустив один промах. Эдуард Латыпов, также с одним промахом, занял 21-е место. Евгений Гараничев, без промахов, стал 29-м. Матвей Елисеев с двумя промахами занял 32-е место, а Антон Бабиков, также с двумя промахами, — 57-е место. Саид-Каримула Халили допустил три промаха и завершил гонку на 71-й позиции.

Ранее стал известен состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Хохфильцене.

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