Перезапуск карьеры: Гараничев и Бабиков возвращаются в сборную России по биатлону перед стартом КМ

Евгений Гараничев и Антон Бабиков одержали победы в контрольных тренировках сборной России по биатлону в Ханты-Мансийске. По словам главного тренера команды Валерия Польховского, теперь оба спортсмена могут рассчитывать на попадание в состав. Окончательный список тех, кто примет участие в первых этапах Кубка мира, будет объявлен не ранее 18 ноября. В него также должны войти Александр Логинов и Матвей Елисеев, проходящие индивидуальную подготовку к новому сезону.

Евгений Гараничев и Антон Бабиков стали основными кандидатами на попадание в мужскую сборную России по биатлону в новом сезоне. Они одержали победы в двух контрольных тренировках на сборе в Ханты-Мансийске, тем самым повысив свои шансы на участие в этапах Кубка мира. Окончательный состав команды станет известен не ранее 18 ноября, он будет сформирован по решению тренерского штаба.

В эти дни мужская сборная России проводит учебно-тренировочный сбор в Ханты-Мансийске. Первоначально биатлонисты должны были готовиться к новому сезону в Тюмени вместе с женской командой. Однако в последний момент два состава пришлось разделить. Поводом для этого стала нестабильная эпидемиологическая ситуация. Во время сбора в якутском Алдане коронавирусом заразились Пётр Пащенко, Александр Поварницын и четыре человека из персонала. Из-за этого тренерский штаб решил перестраховаться и в дальнейшем разделить мужскую и женскую команды.

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Вскоре после начала сбора в Ханты-Мансийске для его участников были организованы контрольные тренировки с гонками в формате спринта и масс-старта. Как выяснилось позже, тренерский штаб собирался по их результатам сформировать состав сборной на первые этапы Кубка мира, который начнётся в конце ноября в финском Контиолахти.

Победителем спринтерского забега на 10 км стал Евгений Гараничев. Он выиграл с одним промахом, на секунду опередив идеально отстрелявшего Петра Пащенко. По 13 секунд переболевшему коронавирусом спортсмену проиграли Антон Бабиков и Эдуард Латыпов, причём последний при этом трижды не попал по мишеням.

Успех Гараничева и Бабикова стал довольно неожиданным. Оба спортсмена в сентябре неудачно выступили на летнем чемпионате России по биатлону. С учётом того, что в прошлом сезоне они не показывали высоких результатов на Кубке мира, а Бабиков так и вовсе выступил лишь на одном этапе, их шансы на возвращение в главную команду страны оценивались очень низко. Однако уже после первой гонки оба спортсмена удостоились похвалы от главного тренера Валерия Польховского, который и рассказал журналистам о важности прошедшего старта.

«Было заметно ещё на пристрелке, что у ребят хороший настрой. Это был первый официальный отборочный старт. Теперь 12 ноября проведём масс-старт и определим состав команды на первые этапы Кубка мира. Хорошо, что Бабиков возвращается. Гараничев великолепно отработал. Пащенко, только что переболев коронавирусом, смог не просто стартовать, но и занять второе место!» — приводит слова Польховского «Тюменская арена».

Свою форму два спортсмена подтвердили и в масс-старте. Победу в этот раз одержал Бабиков, допустивший на один промах меньше, чем Гараничев. Их обоих вполне мог обойти представитель резервной команды Семён Сучилов, однако из-за пяти штрафных кругов он занял только третье место. После гонки Бабиков признался, что с оптимизмом ждёт нового сезона.

«Скольжение было туговатым. Гонка далась непросто, но удалось побороться на рубеже. Не обошлось без ошибки, но в целом я доволен. Погода в Ханты-Мансийске меняется, всё идёт к зиме. Когда я приехал, было +1...+2 °С. В прогнозе уже более зимняя температура, русская зима. Испытываем сейчас, можно сказать, разную зиму. Главное, что здесь есть много хорошего снега. Настрой на сезон положительный, хотя много над чем, конечно, придётся поработать. Но мы сделали шаг вперёд, я думаю, в скором времени всё будет лучше», — цитирует Бабикова «Юграмегаспорт».

После второй контрольной тренировки Польховский подтвердил, что Гараничев и Бабиков теперь могут снова попасть в сборную страны.

«Уже есть понимание того, кто войдёт в состав команды, но окончательное решение примем чуть позже. Надо ещё будет посмотреть на состояние ребят, на то, как обстоят дела с коронавирусом. Время до выезда в Финляндию ещё есть... Лидерами по двум гонкам стали Гараничев и Бабиков — они выступили достойно, к ним никаких вопросов нет. Спортивный результат будет учитываться прежде всего, но наша главная задача — привезти на этапы Кубка мира здоровых ребят и девушек, поэтому нам предстоит ещё раз оценить состояние здоровья всех спортсменов», — заявил Польховский в интервью ТАСС.

Позднее Польховский в комментарии пресс-службе Союза биатлонистов России сообщил, что окончательный состав всей сборной, в том числе женской, будет объявлен не ранее 18 ноября. При этом тренер выразил обеспокоенность, что состав может претерпеть изменения из-за коронавируса.

Контрольные тренировки — вполне объективный показатель для определения состава сборной, так как в них принимали участие практически все лучшие биатлонисты страны. Не соревновались только два биатлониста, уже гарантировавших себе места в сборной. Это Александр Логинов и Матвей Елисеев, которые остаются в команде благодаря достойному выступлению в прошлом сезоне — оба завершили его в топ-15 общего зачёта Кубка мира.

Сейчас оба спортсмена готовятся к финским этапам отдельно от сборной. Логинов в октябре тренировался в Тюмени и остался там, чтобы воссоединиться с партнёрами, но в итоге не смог этого сделать из-за резко изменившихся планов. Елисеев же финальную часть подготовки к сезону проводит на Сёминском перевале в Республике Алтай вместе с юниорской сборной.