Тренер Логинова заявил, что биатлонист не игнорирует подготовку со сборной России

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Александр Касперович, личный тренер биатлониста Александра Логинова, высказался об отсутствии спортсмена на сборах российской команды в Ханты‑Мансийске.
Тренер Логинова заявил, что биатлонист не игнорирует подготовку со сборной России
  • РИА Новости

«Насчёт его отсутствия на сборах в Ханты‑Мансийске нужно понимать, что Логинов полностью провёл самостоятельный сбор. Зачем эти переезды и контакты? Со стороны базы в Тюмени ему созданы все условия. Всё нормально, он готовится, в хорошей форме. Он не игнорирует подготовку с командой, это обусловлено эпидемиологической ситуацией, просто подвергал бы себя риску. Никаких обид нет, отношения со всеми тренерами отличные», — цитирует Касперовича РИА Новости.

Он также отметил, что спортсмен находится в хорошем состоянии и симптомов заболевания у него нет.

В сезоне-2019/20 Логинов занял седьмое место в общем зачёте Кубка мира. Также он стал чемпионом мира в спринте.

Ранее Тарьей Бё высказался о поражении от Логинова на ЧМ-2020 по биатлону.

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