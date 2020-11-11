Вирер: в биатлоне все знают и уважают Губерниева

Трёхкратная чемпионка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер поделилась мнением об известном российском комментаторе Дмитрии Губерниеве.

«О да, Дмитрий — это прям настоящий персонаж. Конечно, такого харизматичного человека трудно не заметить, плюс он очень высокий, и, само собой, все всегда обращают на него внимание. В биатлоне его все знают и уважают. Он всегда со всеми здоровается и вообще очень милый. Ну и, конечно, видно, насколько он влюблён в биатлон! С какими эмоциями он комментирует или рассказывает какую-то историю, знает всю статистику, всегда в курсе всех новостей. Профессионал!» — приводит слова Вирер «Матч ТВ».

Она также отметила, что Губерниев ведёт классную программу для любителей биатлона, так как там не только рассказывают о гонках, но и раскрывают спортсменов в других ракурсах.

Ранее Губерниев прокомментировал реакцию Даниила Глейхенгауза на его интервью с Алиной Загитовой.