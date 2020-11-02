Сборы в Якутии, отцовство Бабикова и совет Шипулина: что делают биатлонисты за месяц до нового сезона

Национальная команда России по биатлону проводит предпоследний сбор перед стартом нового сезона. В начале ноября она отправится в Тюмень для заключительного этапа подготовки, после которого будет сформирован состав на первые этапы Кубка мира. Антон Бабиков рассказал, как на нём сказалось отцовство, президент СБР Виктор Майгуров предположил, что россияне смогут рассчитывать на призовые места в каждой гонке, а Антон Шипулин дал совет спортсменам, мечтающим попасть на Олимпиаду.

До старта нового биатлонного сезона остаётся меньше месяца. Сборная России проводит серию заключительных сборов. Женская команда практически в полном составе отправилась в Тюмень, а мужская — в якутский Алдан.

По словам тренера Артёма Истомина, столь отдалённое место было выбрано неслучайно. Тренерский штаб делает акцент на технике, поэтому спортсменам было необходимо как можно раньше начать заниматься на снегу. Кроме того, в преддверии пекинской Олимпиады для них важно проверить, насколько быстро организм адаптируется к смене часовых поясов.

«Мы ничего не меняем кардинально, а корректируем отдельные элементы, которые позволят поддерживать скорость, повысят экономичность передвижения по трассе — спортсмен будет меньше расходоваться. Это одна из приоритетных задач подготовки: если использовать себя на дистанции неэкономно, то хватит двух кругов, чтобы очень сильно закислиться, — и тогда скорость снизится», — цитирует Истомина Sports.ru.

В контрольной спринтерской гонке в Якутии победу одержал Антон Бабиков, большую часть прошлого сезона не попадавший в основной состав. Несмотря на это, он рассчитывает на возвращение в команду и улучшение своих результатов.

«Цели на сезон — попадание в основную сборную России на соревновательный период и попадание как можно чаще в топ-15 на Кубке мира. Это будет хорошим шагом вперёд», — рассказал Бабиков в интервью официальному сайту Союза биатлонистов России (СБР).

В начале октября чемпион мира 2017 года стал отцом. Он признался, что пока только привыкает к новой для себя роли, чему способствует пандемия, однако подчеркнул, что семья не влияет на его карьеру.

«Ничего нового я не изучал, кроме того, что учился быть отцом. Это самое приятное занятие во время пандемии. Всё время я посвятил семье, это было очень классно. Мы вместе читали книги, занимались спортом, просто были родителями. Не соглашусь, что семья меня может от чего-то отвлекать, потому что она важнее всего остального. Это слишком ценная вещь, чтобы говорить, что она меня от чего-то отвлекает», — добавил биатлонист.

Ещё одним спортсменом, вернувшимся в команду, стал Алексей Слепов, в прошлом сезоне выступавший в Кубке IBU.

«В прошлом году у нас была неплохая питерская команда: 15 человек, я — 16-й. Были сборы с мая, всё хорошо. А в этом году из-за пандемии урезали финансирование, очень много было вопросов. Поэтому время шло, и я начал задумываться о том, что пора искать запасные варианты, думать о будущем», — признался Слепов в интервью Тимофею Лапшину.

Тем не менее спортсмен попал на сборы петербургской, а затем и национальной команды. Стоит отметить, что некоторое время назад Слепов был уличён в троекратном пропуске допинг-тестирований, что может караться двумя годами дисквалификации. Но Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) его оправдало, так как биатлонист не смог сдать анализы из-за болезни.

В то же время в Международном союзе биатлонистов (IBU) заявили, что перепроверят материалы дела россиянина и в случае необходимости опротестуют вердикт РУСАДА.

Условиями в Алдане остались довольны не только тренеры, но и спортсмены. Так, Александр Поварицын признался, что искренне восхищается местной природой, а также людьми, которые сумели её покорить.

«Наверное, не умаляя подвигов первооткрывателей других регионов нашей страны, я бы сказал, что самое большое отличие (от других подобных мест. — RT) — это враждебность к человеку со стороны природы. Представить себе только, сколько человек отдали свою жизнь при освоении Восточно-Сибирского нагорья», — написал Поварицын в Instagram.

Заключительные сборы национальной команды начнутся 8 ноября в Тюмени. Там сборная пополнится лидерами, до этого момента работавшими самостоятельно. К коллегам присоединятся Карим Халили и Александр Логинов. При этом Матвей Елисеев продолжит индивидуальную подготовку и прибудет в расположение непосредственно перед началом первого этапа Кубка мира в финском Контиолахти.

«Как же круто вновь встать на лыжи на натуральном снегу, да в такой красоте. Никакие глетчеры не нужны! Конечно, летом ледник поможет, но когда тут снег выпадает, больше ничего не надо», — рассказал Елисеев о сборе на Алтае.

Как сообщалось ранее, состав национальной команды на первые этапы будет сформирован не на основании отборочных соревнований, а решением тренерского совета. Ожидается, что оно будет принято 20 ноября.

Несмотря на меры предосторожности, в национальной команде не удалось избежать коронавируса. В конце октября стало известно, что положительный тест сдал Пётр Пащенко, наиболее известный по выступлениям в Кубке IBU.

По словам главного тренера сборной Валерия Польховского, болезнь спортсмена не сказалась на общем подготовительном процессе. Сам Пащенко уже идёт на поправку, поэтому предполагается, что он сможет поехать на Кубок мира.

Также по теме Без контрольных стартов: сборная России по биатлону будет сформирована тренерским решением Состав сборной России по биатлону на первые четыре этапа Кубка мира будет сформирован не по итогам отборочных стартов, а решением...

«Вчера он даже провёл небольшую тренировку на лыжах, в то время как у всех остальных спортсменов был отдых. Пащенко был на трассе один. Пётр рвётся в бой, каждый день проводит в номере холостой тренаж», — рассказал Польховский.

Своими ожиданиями от нового сезона поделился и президент СБР Виктор Майгуров. Он предположил, что первые этапы Кубка мира сложатся для российских спортсменов удачно.

«Ожидаю, что в целом старт должен быть успешным. Для меня успешный результат — это попадание в тройку, в десятку лучших на каждой гонке», — отметил Майгуров в эфире телеканала «Россия 24».

Кроме того, он объяснил, как пройдут первые этапы в условиях пандемии. Как минимум до Нового года на трибуны не будут допускаться зрители, а численность делегаций от каждой страны будет ограничена.

Тем временем Антон Шипулин возглавил Федерацию биатлона Свердловской области. Накануне назначения, вспоминая свою спортивную карьеру в интервью URA.RU, он рассказал, что любому профессиональному атлету, желающему добиться высоких результатов, приходится многим жертвовать и полностью посвящать большую часть своей жизни тренировкам.

«Любому, кто хочет принять участие в больших стартах, нужно понимать, что для этого придётся долго и упорно работать. Нужно перестать лениться, где-то работать через не могу. Путь к успеху, как правило, долгий и непростой. Необходимо чётко поставить себе цель и идти к ней, несмотря на все возникающие сложности. И, конечно, нужно верить в себя», — приводит слова Шипулина уральский портал.