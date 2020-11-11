Губерниев отреагировал на слова итальянской биатлонистки Вирер о нём

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание трёхкратной чемпионки мира по биатлону итальянки Доротеи Вирер о нём.

РИА Новости

«Доротея Вирер знает, о чём говорит… Моя piccolo amore (в переводе с итальянского — «маленькая любовь». — RT)», — написал Губерниев в своём Telegram-канале. Ранее Вирер поделилась мнением о Губерниеве.