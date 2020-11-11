Губерниев отреагировал на слова итальянской биатлонистки Вирер о нём
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал высказывание трёхкратной чемпионки мира по биатлону итальянки Доротеи Вирер о нём.
- РИА Новости
«Доротея Вирер знает, о чём говорит… Моя piccolo amore (в переводе с итальянского — «маленькая любовь». — RT)», — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Ранее Вирер поделилась мнением о Губерниеве.
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