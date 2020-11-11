Польховский рассказал, когда определится с составом сборной России на КМ по биатлону
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
«Ещё на пристрелке было заметно, что у ребят хороший настрой. Это был первый официальный отборочный старт. 12 ноября проведём масс-старт и определим состав команды на первые этапы Кубка мира», — цитирует Польховского «Тюменскаяарена».
Первое место в контрольной гонке с одним промахом занял Евгений Гараничев. Вторым стал чисто отстрелявшийся Пётр Пащенко, отставший на секунду, а третье и четвёртое места разделили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.
Ранее Драчёв посоветовал Логинову не форсировать подготовку перед стартом сезона.