Польховский рассказал, когда определится с составом сборной России на КМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил результаты первой контрольной гонки мужской национальной команды в Ханты-Мансийске.

«Ещё на пристрелке было заметно, что у ребят хороший настрой. Это был первый официальный отборочный старт. 12 ноября проведём масс-старт и определим состав команды на первые этапы Кубка мира», — цитирует Польховского «Тюменскаяарена».

Первое место в контрольной гонке с одним промахом занял Евгений Гараничев. Вторым стал чисто отстрелявшийся Пётр Пащенко, отставший на секунду, а третье и четвёртое места разделили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

Ранее Драчёв посоветовал Логинову не форсировать подготовку перед стартом сезона.