Драчёв посоветовал Логинову не форсировать подготовку перед стартом сезона

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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв дал совет Александру Логинову в преддверии старта Кубка мира.
Драчёв посоветовал Логинову не форсировать подготовку перед стартом сезона
  • © Алексей Филиппов/РИА Новости

«Форсировать подготовку не стоит, просто целенаправленно готовить себя к главным гонкам. В этом году ему дали больше возможностей, поэтому он работал отдельно. Гораздо лучше работать одному, всё же в нынешних условиях это ещё и безопаснее», — цитирует Драчёва РИА Новости.

Он добавил, что выступление биатлониста в сезоне будет зависеть от состояния здоровья.

«Что касается его выступления на протяжении сезона, то здесь надо понимать, насколько он здоров. Мы также зависим от соперников: если они позволят и конкуренция будет не очень сильной, то почему бы не повторить прошлогодние результаты, когда Логинов стал чемпионом мира?» — добавил он.

Первый этап Кубка мира сезона-2020/21 запланирован на 28 ноября.

Ранее тренер Логинова Александр Касперович опроверг мнение о том, что его подопечный игнорирует подготовку со сборной. 

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