Губерниев прокомментировал новость о смерти тренера Челюканова
- РИА Новости
«Челюканов долго болел, онкология и так далее. Скорая в Новосибирске ехала к заслуженному тренеру четыре дня...» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Тренерскую деятельность Челюканов начал в 1967 году. Он работал вместе с олимпийскими чемпионами Сергеем Булыгиным, Светланой Ишмуратовой, Анной Богалий и другими спортсменами.
Ранее сообщалось, что в возрасте 80 лет умер заслуженный тренер России по биатлону Челюканов.