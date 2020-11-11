Губерниев прокомментировал новость о смерти тренера Челюканова

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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о смерти заслуженного тренера России по биатлону Геннадия Челюканова.
Губерниев прокомментировал новость о смерти тренера Челюканова
  • РИА Новости

«Челюканов долго болел, онкология и так далее. Скорая в Новосибирске ехала к заслуженному тренеру четыре дня...» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Тренерскую деятельность Челюканов начал в 1967 году. Он работал вместе с олимпийскими чемпионами Сергеем Булыгиным, Светланой Ишмуратовой, Анной Богалий и другими спортсменами.

Ранее сообщалось, что в возрасте 80 лет умер заслуженный тренер России по биатлону Челюканов.

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