Умер заслуженный тренер России по биатлону Челюканов

Заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Челюканов скончался в возрасте 80 лет.

Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

«Союз биатлонистов России скорбит и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Челюканова», — говорится в заявлении.

Тренерскую деятельность специалист начал в в 1967 году. Он работал вместе с олимпийскими чемпионами Сергеем Булыгиным, Светланой Ишмуратовой, Анной Богалий и другими спортсменами.

Ранее сообщалось, что советский фигурист и тренер Игорь Москвин умер в возрасте 91 года.