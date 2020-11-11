Умер заслуженный тренер России по биатлону Челюканов
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Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
«Союз биатлонистов России скорбит и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Челюканова», — говорится в заявлении.
Тренерскую деятельность специалист начал в в 1967 году. Он работал вместе с олимпийскими чемпионами Сергеем Булыгиным, Светланой Ишмуратовой, Анной Богалий и другими спортсменами.
Ранее сообщалось, что советский фигурист и тренер Игорь Москвин умер в возрасте 91 года.