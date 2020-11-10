Советский фигурист и тренер Москвин умер в возрасте 91 года

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Советский и российский тренер по фигурному катанию Игорь Москвин скончался после тяжёлой болезни на 92-м году жизни.
Советский фигурист и тренер Москвин умер в возрасте 91 года
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Об этом сообщает официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Москвин выступал в паре с Майей Беленькой, с которой трижды выигрывал чемпионат СССР (в 1952, 1953 и 1954 годах). После перехода на тренерскую работу он воспитал пару олимпийских чемпионов Людмила Белоусова / Олег Протопопов, свою супругу Тамару Москвину, Игоря Бобрина, Юрия Овчинникова и других.

Уточняется, что до последнего времени Москвин был полностью погружён в фигурное катание, постоянно приезжал на каток, помогал и консультировал спортсменов, тренеров, в дуэте с Тамарой Москвиной занимался с её учениками.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по водному поло Леонид Осипов скончался в возрасте 77 лет.

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