Куклина: знаю, что я способна на большее

Россиянка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«Ощущения не те, что хочется, результат не тот, который могу показать. Но на данный момент имеется только это, мне нужны старты, хочу прибавлять и надеюсь на лучшее. Просто я знаю, какую работу проделала, какой скачок сделала по всем показателям, знаю, что способна на большее. Но не знаю, сколько я буду вылазить из-за этого состояния после травмы в Контиолахти, утопила сама себя. Просто выхожу, настраиваюсь, но не смогу сделать сейчас что-то сверхъестественное», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

По итогам спринта Казакевич заняла 31-е место, допустив один промах и проиграв победительнице 1 минуту 18,4 секунды.

Ранее Ирина Казакевич рассказала, что высота, на которой расположена трасса в Хохфильцене, даёт ощущение, что на рубеже долго не можешь отдышаться.