Елисеев доволен своим выступлением в пасьюте на этапе КМ в Хохфильцене

Россиянин Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«После первой стрельбы лёжа я был в шоке от себя. Такой работы не ожидал. Что есть, то есть. Надо исправляться. Итогом гонки доволен, несмотря на два промаха сразу. Меня очень сильно вытащили лыжи. Сказка — всех так обгонять на спусках. Всех и очень сильно. Сильнее чувствовал себя. Потихоньку буду разгоняться. Надеюсь на это», — приводит слова Елисеева «Матч ТВ».

По итогам пасьюта Елисеев занял 19-е место, допустив два промаха на огневых рубежах.

Ранее Антон Бабиков рассказал, что за три гонки так и не смог найти своего самочувствия на стрельбе.