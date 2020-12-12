Биатлонист Бабиков: за три гонки не смог найти своего самочувствия на стрельбе

Россиянин Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

«За три гонки не мог найти своего самочувствия на стрельбе. Но в пасьюте чувствовал себя увереннее, стоя чуть медленнее стрелял. Получилось доработать каждым выстрелом и не ошибиться. Сейчас всё было перед глазами, в спринте нет этой картинки в голове, и хочется бороться за каждую секунду в любом компоненте. Поэтому возникают ошибки иногда», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Он отметил, что непростые погодные условия отразились на его результате.

«Сначала шёл снег, потом перестал. У меня была структура больше для глянца, и по дистанции удавалось держать более-менее нормальную скорость. Но в конце всё-таки пошёл снег и не совсем получилось поработать на последнем круге», — пояснил биатлонист.

По итогам пасьюта Бабиков стал единственным из россиян, кому удалось отстреляться без промахов. В итоге он занял 31-е место.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону обновила антирекорд по количеству гонок КМ без наград.