Польховский назвал неудачным выступление биатлонисток в эстафете в Хохфильцене

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Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский высказал мнение о выступлении женской команды в эстафетной гонке 4 × 6 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Польховский назвал неудачным выступление биатлонисток в эстафете в Хохфильцене
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Гонку можно назвать совсем неудачной. Штрафной круг у девочек получился, и хотелось бы, чтобы они двигались быстрее. Нашим девочкам не хватает жёсткости и самостоятельности. На стрельбище никто не поможет. Я бы поставил им тройку по итогам эстафеты. Будем до конца дорабатывать. Поработаем над теми моментами, которые не удались. К нам приезжает ещё Акимова Татьяна, думаю, она усилит команду», — приводит слова Польховского «Матч ТВ».

По итогам эстафеты российская сборная в составе Евгении Павловой, Ирины Казакевич, Ларисы Куклиной и Ульяны Кайшевой заняла восьмое место, суммарно допустив восемь промахов и пробежав один штрафной круг.

Ранее Дмитрий Губерниев рассказал, почему он решил пожевать перчатку в эфире после женской эстафеты.

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