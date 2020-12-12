Губерниев — о жевании перчатки в эфире: я делаю это для того, чтобы немного снять удар с команды

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, почему решил необычным способом поддержать сборную России по биатлону, которая уже на протяжении 30 гонок Кубка мира не может завоевать наград.

«Это решение созрело вчера на рекламе. Думали, что надо что-то сделать. У нас в бригаде два брата Филипповых — Кирилл и Илья, оба мои руководители. Илья предложил: «Слушай, может, перчатку съешь?» И я: «Точно, давай», — приводит слова Губерниева Sports.ru.

Он отметил, что съёмочная команда пыталась найти действительно съедобную варежку или перчатку, но в Австрии из-за карантина этого сделать не удалось.

«Глотать было бессмысленно, но пожевал всласть. Мне кажется, все счастливы. Я смотрю, количество комментариев под варежкой превосходит новости с Кайшевой, Шашиловым. Я делаю это для того, чтобы немного снять удар с команды. Я привык брать удар на себя, я большой и сильный. Хотя Павлова мне не рекомендовала, говорит: «Ты что, COVID» — сама ушла разминаться», — добавил Губерниев.

После того как сборная России установила новый антирекорд, не завоевав наград за 29 гонок Кубка мира подряд, Губерниев пообещал, что если женская сборная по итогам эстафеты не прервёт эту серию, то он в эфире попытается съесть свою перчатку. В итоге российские биатлонистки заняли только восьмое место, а Губерниев сдержал своё обещание.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону провела 30 гонок без медалей подряд.