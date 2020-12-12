Губерниев сдержал обещание и пожевал варежку в эфире

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сдержал своё обещание и в эфире после женской эстафеты 4 × 6 км на этапе в австрийском Хохфильцене пожевал свою варежку.

«Съесть сложно, но пожевать сумею. Делаем всё, чтобы российский биатлон был счастлив, чтобы мы все были живы-здоровы. Очень непростое испытание, но что-то мне подсказывает, что на нашей биатлонной улице ещё будут праздники. Перчатка сделана в России, на вкус вполне хорошая. Без всяких майонезов, кетчупов и прочего. Всё — натурпродукт! Вперёд, Россия! Мы ещё всех победим», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

После того как сборная России установила новый антирекорд, не завоевав наград за 29 гонок Кубка мира подряд, Губерниев пообещал, что если женская сборная по итогам эстафеты не прервёт эту серию, то он в эфире попытается съесть свою перчатку. В итоге российские биатлонистки заняли только восьмое место.

Ранее сообщалось, что сборная России по биатлону провела 30 гонок без медалей подряд.