Фийон Майе выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Гараничев — в топ-20

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Француз Кентен Фийон Майе занял первое место в гонке преследования на 12,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Фийон Майе выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Гараничев — в топ-20
  • © Markku Ulander/Lehtikuva via REUTERS

Французский биатлонист преодолел дистанцию за 32 минуты 28,7 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.

Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен, также не допустивший промахов. Тройку призёров, с двумя промахами, занял норвежец Йоханнес Дале.

Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший с одним промахом 14-е место. Матвей Елисеев с двумя промахами финишировал 19-м, Александр Логинов с тремя промахами — 21-м, Эдуард Латыпов с двумя промахами стал 24-м, а Антон Бабиков без промахов финишировал 31-м.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев сдержал обещание и пожевал варежку в эфире.

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