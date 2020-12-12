Фийон Майе выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене, Гараничев — в топ-20
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Французский биатлонист преодолел дистанцию за 32 минуты 28,7 секунды, не допустив промахов на огневых рубежах.
Второе место занял его соотечественник Эмильен Жаклен, также не допустивший промахов. Тройку призёров, с двумя промахами, занял норвежец Йоханнес Дале.
Лучшим из россиян стал Евгений Гараничев, занявший с одним промахом 14-е место. Матвей Елисеев с двумя промахами финишировал 19-м, Александр Логинов с тремя промахами — 21-м, Эдуард Латыпов с двумя промахами стал 24-м, а Антон Бабиков без промахов финишировал 31-м.
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