Шведы выиграли эстафету на КМ по биатлону в Хохфильцене, россияне — четвёртые

Мужская сборная Швеции одержала победу в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Шведские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 16 минут 31,5 секунды, использовав восемь штрафных патронов, но избежав штрафных кругов.

Второе место заняла команда Норвегии, использовавшая 11 дополнительных патронов и пробежавшая один штрафной круг. Тройку призёров замкнула сборная Германии, в пассиве которой семь дополнительных патронов.

Российская сборная в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова завершила гонку четвёртой с девятью промахами и одним штрафным кругом.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский прокомментировал выступление россиянок в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.