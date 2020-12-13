Шведы выиграли эстафету на КМ по биатлону в Хохфильцене, россияне — четвёртые

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Мужская сборная Швеции одержала победу в эстафетной гонке 4 × 7,5 км на третьем этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Шведы выиграли эстафету на КМ по биатлону в Хохфильцене, россияне — четвёртые
  • © Lehtikuva via REUTERS/Antti Aimo-Koivisto

Шведские биатлонисты преодолели дистанцию за 1 час 16 минут 31,5 секунды, использовав восемь штрафных патронов, но избежав штрафных кругов.

Второе место заняла команда Норвегии, использовавшая 11 дополнительных патронов и пробежавшая один штрафной круг. Тройку призёров замкнула сборная Германии, в пассиве которой семь дополнительных патронов.

Российская сборная в составе Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова и Александра Логинова завершила гонку четвёртой с девятью промахами и одним штрафным кругом.

Ранее сообщалось, что Валерий Польховский прокомментировал выступление россиянок в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Хохфильцене.

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