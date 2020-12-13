Павлова объяснила свои ошибки при стрельбе в пасьюте в Хохфильцене

Россиянка Евгения Павлова прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«Задача была просто выйти и делать свою работу. Маленько не получилось на стрельбе, наверное, как и у всех — сложный подход, горы дают о себе знать. Задыхаешься на стрельбе, и поэтому такие ошибки. Проблема в высоте, в горах. Ты начинаешь стрелять и очень быстро задыхаешься, начинает пробивать, ты делаешь заново новый цикл. Всё начинается по новой, потом это пробивается, и получаются ошибки. Сегодня был штиль, везде было комфортно работать. Просто надо смириться с тем, что это горы, и работать дальше», — приводит слова Казакевич «Матч ТВ».

По итогам пасьюта Павлова заняла 42-е место, допустив четыре промаха на четырёх огневых рубежах. Она уступила победителю 3 минуты 33,7 секунды.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев пообещал съесть ботинок, если безвыигрышная серия биатлонистов достигнет 50 гонок.