Губерниев пообещал съесть ботинок, если безвыигрышная серия биатлонистов достигнет 50 гонок
- РИА Новости
«Я обещаю: если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал, мне придётся — как Чарли Чаплину в легендарной «Золотой лихорадке» — съесть ботинок. 50 гонок без медалей — я в прямом эфире съем ботинок», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».
На данный момент безвыигрышная серия сборной России составляет 32 гонки.
Ранее Губерниев рассказал, почему он решил пожевать перчатку в эфире после женской эстафеты.