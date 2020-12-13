Губерниев пообещал съесть ботинок, если безвыигрышная серия биатлонистов достигнет 50 гонок

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев пообещал съесть свой ботинок, если антирекордная серия сборной России на Кубке мира достигнет 50 гонок.

«Я обещаю: если 50 гонок мы не будем попадать на пьедестал, мне придётся — как Чарли Чаплину в легендарной «Золотой лихорадке» — съесть ботинок. 50 гонок без медалей — я в прямом эфире съем ботинок», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

На данный момент безвыигрышная серия сборной России составляет 32 гонки.

Ранее Губерниев рассказал, почему он решил пожевать перчатку в эфире после женской эстафеты.