Биатлонистка Куклина считает, что сможет выступить лучше на следующем этапе КМ

Россиянка Лариса Куклина прокомментировала своё выступление в гонке преследования на 10 км на третьем этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.

«С каждым днём лучше становится. Это ощущается по мышцам и по движениям. Думаю, на следующем этапе должно быть лучше. Я всегда с гонками набираю форму», — приводит слова Куклиной «Матч ТВ».

Она отметила, что психологически надломилась после травмы на этапе в Контиолахти.

«Последствия падения не беспокоят. Рука вроде бы есть, но я не чувствую её работы. Расплакалась после эстафеты — это, наверное, чисто эмоциональное состояние, что я не могу показать тот результат, ради которого я тренировалась. Мы этим летом сделали большой скачок вперёд, но пока не получается это всё реализовать», — добавила биатлонистка.

По итогам пасьюта Куклина заняла 21-е место, допустив три промаха на четырёх огневых рубежах. Она уступила победителю 2 минуты 19,3 секунды.