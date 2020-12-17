Легрейд выиграл спринт на этапе КМ, россияне не вошли в топ-10

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Норвежские биатлонисты Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Дале и Йоханнес Бё заняли весь пьедестал в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Легрейд выиграл спринт на этапе КМ, россияне не вошли в топ-10
  • Reuters

Результат победителя составил 23 минуты 4,9 секунды, он обошёлся без промахов. Дале тоже закрыл все мишени, но отстал на лыжне на 7,9 секунды. У Бё два промаха и 19,9 секунды отставания.

Лучшим из россиян был Евгений Гараничев. При отсутствии промахов у него отставание на 1.09,9 и 13-е место. Александр Логинов — 17-й (1.21,3/2).

Ранее сообщалось, что в сборной России по биатлону не выявили заболевших коронавирусом перед этапом КМ.

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